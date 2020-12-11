Hentbolda Avrupa mesaisi
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Hentbolda Avrupa mesaisi

11.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:08
Hentbolda Avrupa mesaisi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele eden Spor Toto ve Beykoz Belediyespor erkek takımları, 3. turdaki ilk maçlarını oynayacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele eden Spor Toto ve Beykoz Belediyespor erkek takımları, 3. turdaki ilk maçlarını oynayacak.

Spor Toto, Romanya'nın CSM Bükreş ekibi ilk maçını evinde yapacak. THF Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi Rus hakem çifti Anton Pavliukov, Konstantin Ershov yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 20 Aralık Pazar günü Romanya'da oynanacak.

Beykoz Belediyespor ise 3. turdaki ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis Famagusta???????'yı 13 Aralık Pazar günü ağırlayacak. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı Rus hakem ikilisi Anton Antashev ve Denis Musatov yönetecek. Maçın rövanşı 20 Aralık Pazar günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak.

EHF Avrupa Kupası yer alan Antalyaspor'un 3. turda Ukrayna'nın Donbas ekibiyle yapması gereken karşılaşma, kırmızı-beyazlı ekipteki Kovid-19 vakaları ve karantina süreci nedeniyle iptal edildi. Avrupa Hentbol Federasyonu, Donbas'ın tur atlamasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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