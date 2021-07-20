Hentbolda Avrupa kupaları kuraları çekildi
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Hentbolda Avrupa kupaları kuraları çekildi

Hentbolda Avrupa kupaları kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbolda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların rakipleri belli oldu.

Hentbolda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi ve Kupası eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilen kurayla belli oldu.

Kadınlar EHF Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Yalıkavakspor, Macar ekibi MTK Budapeşte ile eşleşti. 1. torbadan kura çekimine katılan Yalıkavakspor, ilk maçını 16-17 Ekim'de Türkiye'de, rövanşını ise 23-24 Ekim tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunan ekibi A.E.S.H. Pylea ile eşleşti. İlk maçlar 16-17 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'ndaki diğer Türk ekibi Yenimahalle Belediyespor ise 3. turdan itibaren kupada mücadele edecek.

Erkekler

Erkekler EHF Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Spor Toto, Alman temsilcisi Rhein-Neckar Löwen'in rakibi oldu. Spor Toto, ilk maçını 28-29 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşını ise 4-5 Eylül'de Ankara'da oynayacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Beykoz Belediyespor, 1. turda Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile eşleşti. Bu turda ilk maçlar 11-12 Eylül, rövanşları ise 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2. turdan itibaren Erkekler Avrupa Kupası'nda yer alacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya ekibi HCB Karvina ile karşılaşacak. Bu turda ilk maçlar 16-17 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ekim'de yapılacak.

Erkekler Avrupa Kupası'na 2. turdan katılacak Beşiktaş Aygaz ise KH Trepca (Kosova)-Holon Yuvalim HC (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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