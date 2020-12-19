Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı
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Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı

19.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:44
Hentbolda Avrupa'da rövanş zamanı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda Beykoz Belediyespor ve Spor Toto, yarın 3. tur rövanş maçlarına çıkacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda Beykoz Belediyespor ve Spor Toto, yarın 3. tur rövanş maçlarına çıkacak.

Spor Toto, Romanya'nın CSM Bükreş takımı ile Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Complexul Sportiv National Sala Polivalenta'da TSİ 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Kosovalı Ilir Bytyqi, Syart Kasapi hakem çifti yönetecek.

Spor Toto, Ankara'da oynadığı turun ilk maçında rakibine 33-27 mağlup olmuştu.

Beykoz Belediyespor ise Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis Famagusta'ya konuk olacak.

Anorthosis Famagusta Sport Center'da TSİ 21.15'te başlayacak maçı, Hollandalı Alain Rauchs ve Linster Philippe hakem çifti yönetecek.

İstanbul'da oynanan ilk maçı Anorthosis Famagusta, 32-28 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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