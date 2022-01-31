Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan yoğun hava muhalefeti ve Kovid-19 (Omicron) varyantının artışı sebebi ile kulüplerimizin isteği doğrultunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi 11 Şubat mesai bitimine kadar uzatıldı." denildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor