Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı - Haberler Spor
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Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan yoğun hava muhalefeti ve Kovid-19 (Omicron) varyantının artışı sebebi ile kulüplerimizin isteği doğrultunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi 11 Şubat mesai bitimine kadar uzatıldı." denildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Omicron, Spor, Haber

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