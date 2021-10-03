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Hentbolda 4 yılda gelen Süper Lig başarısı

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Hentbolda 4 yılda gelen Süper Lig başarısı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın teknik menajeri Ahmet Kaynak'ın 4 yıl önce oluşturduğu takım yükseldiği Süper Lig'de mücadele veriyor.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye spor Hentbol Takımı'nın teknik menajeri Ahmet Kaynak'ın 4 yıl önce oluşturduğu takım yükseldiği Süper Lig'de mücadele veriyor.

Trabzon'da yaşayan ve 43 yıldır oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hentbol sporunun içinde olan Ahmet Kaynak, 4 sezon önce Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu.

Kulüp, ilk olarak gençlerde Türkiye şampiyonasında mücadele edip ardından Bölgesel Lig'e yükseldi. Sonrasında kendilerine sahip çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takım, Birinci Lig'e, ardından da 19 yaş ortalamasıyla en genç ekip olarak Süper Lig'e yükseldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında ilk olarak Beşiktaş maçına çıkarak Trabzon şehrini yeniden hentbolda Süper Lig ile buluşturdu.

Kaynak: "Kendi kaynaklarımızla yaptık"

Kulübün teknik menajeri Ahmet Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Trabzon Büyükşehir Belediyespor olarak amaçlarının gençlere spor yaptırmak olduğunu söyledi.

Geçen sene 19 yaş ortalamasıyla en genç takım olarak Süper Lig'e yükseldiklerini ifade eden Kaynak, "4 yıllık bir sürede en alt kategoriden en üste çıktık. Bunu da kendi kaynaklarımızla yaptık." dedi.

Kaynak, bu sezonda takıma birkaç takviye yaptıklarını belirterek, "Bu yılı geçiş yılı olarak düşünüyoruz. İnşallah 2-3 hafta sonra takım oturup ligde iyi yerlere gideceğiz. İlk yılımızda ligde kalıcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Takviye yapsak şampiyon olabiliriz"

Salonları doldurarak hentbola renk katacaklarını kaydeden Kaynak, "Tekrar Trabzon şehrine en üst lig heyecanı yaşattığımız için mutluyuz. Trabzon'da hentbolun köklü bir seyircisi var. Her zaman bu şehirde hentbolun ayrı bir yeri olmuştur. Bu potansiyeli tekrar harekete geçirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Kulüp Başkanı Adnan Gül'e gençlere bu imkanı sundukları için teşekkür ederek, "Biz takıma takviye yapsak şampiyon olabiliriz. Ancak amacımız tamamen gençlere bu sporu yaptırmak. Kulübün düşüncesi de bu yönde." ifadelerini kullandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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