Hentbolda 3 erteleme maçı oynandı
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Hentbolda 3 erteleme maçı oynandı

29.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:51
Hentbolda 3 erteleme maçı oynandı

Hentbolda bugün Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç oynandı.

Hentbolda bugün Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig:

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Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: : 35-28

Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-25

Erkekler Süper Lig

İstanbul Üniversitesi-Ümitköy AİHL Başkent: 27-33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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