Hentbolda 3 erteleme maçı oynandı
29.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:51
Hentbolda bugün Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç oynandı.
Hentbolda bugün Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: : 35-28
Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-25
Erkekler Süper Lig
İstanbul Üniversitesi-Ümitköy AİHL Başkent: 27-33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur