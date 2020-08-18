Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek takımlar şöyle: Süper Lig Kadınlar: Aksaray Belediyespor Yenimahalle Belediyespor Muratpaşa Belediyespor Anadolu Üniversitesi Görele Belediyespor Üsküdar Belediyespor İzmir Büyükşehir Belediyespor Kastamonu Belediyespor Yalıkavakspor Elazığ Sosyal Yardımlaşma Sivas Belediyespor Konyaaltı Belediyespor Süper Lig Erkekler: Spor Toto MYK Hentbol Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi CIP Travel Antalyaspor Nilüfer Belediyespor Beşiktaş Aygaz Beykoz Belediyespor İstanbul Üniversitesi İzmir Büyükşehir Belediyespor Göztepe Spor Kulübü Köyceğiz Belediyespor Güneysu Federasyonun internet sitesinde 1. ve 2. liglerde mücadele edecek takımlar da açıklanırken, 2. ligin, bölgesel ligden yükselecek takımlarla birlikte 16'şarlı takımdan oluşacağı kaydedildi. Kaynak: AA