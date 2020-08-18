Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek takımlar şöyle:
Süper Lig Kadınlar:
Aksaray Belediyespor
Yenimahalle Belediyespor
Muratpaşa Belediyespor
Anadolu Üniversitesi
Görele Belediyespor
Üsküdar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Kastamonu Belediyespor
Yalıkavakspor
Elazığ Sosyal Yardımlaşma
Sivas Belediyespor
Konyaaltı Belediyespor
Süper Lig Erkekler:
Spor Toto
MYK Hentbol
Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi
CIP Travel Antalyaspor
Nilüfer Belediyespor
Beşiktaş Aygaz
Beykoz Belediyespor
İstanbul Üniversitesi
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Göztepe Spor Kulübü
Köyceğiz Belediyespor
Güneysu
Federasyonun internet sitesinde 1. ve 2. liglerde mücadele edecek takımlar da açıklanırken, 2. ligin, bölgesel ligden yükselecek takımlarla birlikte 16'şarlı takımdan oluşacağı kaydedildi.
Kaynak: AA