20.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:25

"Kulüplerarası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası" Sivas'ta başladı. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, maçlar katılan takımlara başarılar diledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan "Kulüplerarası Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası" start aldı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda başlayan şampiyonaya 21 ilden 260 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Salih Ayhan, Hentbol Federasyonu yetkilileri, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.



"Spor alt yapımız çok güçlü"



Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, katılımcılara başarılar dileyerek, "Güzel bir günde sizleri burada ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Kazasız, belasız güzel bir şampiyonanın geçmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Özellikle takip edeceğim. İlimizde geçen sene çok sayıda etkinlik yapıldı. Kongremizin 100. yılıydı. Kongremizin 100. yılında 33 federasyonumuz 33 müsabaka düzenledi. Toplam müsabakada 16 bin sporcumuz, 80 bin civarında misafirimiz geldi. Yani yaklaşık 100 bin kişiyi sportif etkinlikler kapsamında ağırlamış olduk. Dolayısıyla çok güzel bir sportif altyapımız oldu. Müsabaka yapabilme kabiliyetimiz arttı. Bugün de 21 takımımız müsabakaya katılıyor. 20-25 Ocak tarihleri arasında Türkiye Hentbol Şampiyonasını burada icra edeceğiz. Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 15 Temmuz Spor Salonu ve Karşıya Spor Salonu olmak üzere 4 farklı spor salonumuzda maçları yapacağız. Görüldüğü gibi aynı anda 4 farklı spor salonunda müsabakaya ev sahipliği yapabiliyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devleti çok güçlü bir altyapıya erişti. Bundan sonra yapmamız gereken gençlerimize dokunmak, çocuklarımıza dokunmak, onları sportif anlamda yetiştirebilmek. Zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı gençler yetiştirebilmektir. İnşallah bu da böyle devam ettiği sürece Türkiye bütün alanlarda çok büyük başarı elde edecektir. Sivas'ta altyapıya çok büyük destek veriyoruz ve vermeye de çalışıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.



Konuşmanın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA