Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Hentbolda 2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.
Hentbolda 2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, genel sekreter Mutlu Kadıoğlu tarafından THF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çeyrek final müsabakalarının Erkekler Türkiye Kupası'nda 16 Mart ile 24 Mart, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise 31 Mart ile 7 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Erkekler 1. torba:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Göztepe
Erkekler 2. torba:
Spor Toto- Nilüfer Belediyespor
Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz
Kadınlar 1. torba:
Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Kadınlar 2. torba:
Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor
Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak