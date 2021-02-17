Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

17.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:41
Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda 2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.

Hentbolda 2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, genel sekreter Mutlu Kadıoğlu tarafından THF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çeyrek final müsabakalarının Erkekler Türkiye Kupası'nda 16 Mart ile 24 Mart, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise 31 Mart ile 7 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Erkekler 1. torba:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Göztepe

Erkekler 2. torba:

Spor Toto- Nilüfer Belediyespor

Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz

Kadınlar 1. torba:

Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar 2. torba:

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor

Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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