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Hentbol: Türkiye Kupası

AA - Süha Gür - Spor
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Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, adlarını çeyrek finale yazdıran son ekipler oldu.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar

C Grubu:

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 40-22

Araç Belediyespor-İzmir Gençlik Merkezi: 30-20

Erkekler

A Grubu:

Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 28-48

B Grubu:

Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-27

C Grubu:

Sivas Gençlik-Antalyaspor: 18-40

Hatayspor-Beşiktaş: 23-34

AA / Süha Gür - Spor

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Konyaaltı, Hentbol, Spor, Haberler

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