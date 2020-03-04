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Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda Türkiye Kupası'nda finale çıkan iki takım belli oldu.

04.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:08
Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda 'nda finale çıkan iki takım belli oldu.

Erkeklerde yarı final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 27-25 yendi. İlk maçta rakibiyle 32-32 berabere kalan Beykoz Belediyespor, finalde Beşiktaş Aygaz'ın rakibi oldu.

Kadınlarda ise Yalıkavakspor, Belediyespor'u 21-17 mağlup etti. İlk maçta rakibine 27-20 üstünlük kuran Yenimahalle Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Yenimahalle Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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