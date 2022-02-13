Hentbol: Toplu sonuç
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları oynandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları oynandı.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Hatayspor: 30-27
Tokat Gençlik-Spor Toto: 27-36
Nilüfer Belediyespor- Eskişehir Ormanspor: 24-25
Mamak Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 28-30
Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 35-22
Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor