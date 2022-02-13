Hentbol: Toplu sonuç - Haberler
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Hentbol: Toplu sonuç

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları oynandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları oynandı.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Hatayspor: 30-27

Tokat Gençlik-Spor Toto: 27-36

Nilüfer Belediyespor- Eskişehir Ormanspor: 24-25

Mamak Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 28-30

Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 35-22

Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi, Eskişehir, Hentbol, Spor, Haberler

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