Hentbol: Toplu sonuç - Haberler
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Hentbol: Toplu sonuç

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu: 45-27

Konyaaltı Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 28-17

Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-35

EGO Spor-Araç Belediyespor: 30-25

Tekirdağspor-Yalıkavakspor: 23-33

AA / Fatih Çakmak - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Spor, Haberler

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