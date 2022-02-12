Hentbol: Toplu sonuç
AA, Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu: 45-27
Konyaaltı Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 28-17
Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-35
EGO Spor-Araç Belediyespor: 30-25
Tekirdağspor-Yalıkavakspor: 23-33
AA / Fatih Çakmak - Spor