Hentbol: Toplu sonuç
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14'üncü haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 13'üncü haftasında ise 2 maç yapıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14'üncü haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 13'üncü haftasında ise 2 maç yapıldı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-38
Hatayspor-Beykoz Belediyespor: 26-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: 35-24
Eskişehir Ormanspor-Tokat Gençlikspor. 40-28
Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor-Görele Belediyespor: 39-30
Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor: 39-31
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor