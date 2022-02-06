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Hentbol: Toplu sonuç

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14'üncü haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 13'üncü haftasında ise 2 maç yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14'üncü haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 13'üncü haftasında ise 2 maç yapıldı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-38

Hatayspor-Beykoz Belediyespor: 26-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: 35-24

Eskişehir Ormanspor-Tokat Gençlikspor. 40-28

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor-Görele Belediyespor: 39-30

Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor: 39-31

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Spor, Haber

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