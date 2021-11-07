Hentbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Araç Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 31-37
Tekirdağspor-EGO Spor: 26-36
Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28
Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-33
Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-38
Yalıkavak-Antalya Anadolu: 29-28
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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