Hentbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Araç Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 31-37

Tekirdağspor-EGO Spor: 26-36

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28

Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-33

Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-38

Yalıkavak-Antalya Anadolu: 29-28

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

 Adana Demirspor, Hatayspor'a 'Dur' dedi! Mavi Şimşekler zorlu maçta tek golle güldü

Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi! Mavi Şimşekler zorlu maçta tek golle güldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title