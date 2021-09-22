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Hentbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ilk, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftası bugün oynanan birer maçla tamamlandı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ilk, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftası bugün oynanan birer maçla tamamlandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hentbol Erkekler Süper Ligi

Beykoz Belediyespor-Hatayspor: 38-27

Hentbol Kadınlar Süper Ligi

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 33-29

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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