Hentbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ilk, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftası bugün oynanan birer maçla tamamlandı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ilk, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftası bugün oynanan birer maçla tamamlandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hentbol Erkekler Süper Ligi
Beykoz Belediyespor-Hatayspor: 38-27
Hentbol Kadınlar Süper Ligi
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 33-29
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri