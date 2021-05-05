Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlandı.

Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlandı. Erkekler Süper Lig'in 18. ve 19. haftalarındaki erteleme maçları oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

-Kadınlar Süper Lig

Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor: 29-32

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 28-22

Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 35-27

Erkekler Süper Lig

MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 23-31

Göztepe-Spor Toto: 25-33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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