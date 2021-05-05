Hentbol: Toplu sonuç
Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlandı.
Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlandı. Erkekler Süper Lig'in 18. ve 19. haftalarındaki erteleme maçları oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
-Kadınlar Süper Lig
Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor: 29-32
Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 28-22
Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 35-27
Erkekler Süper Lig
MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 23-31
Göztepe-Spor Toto: 25-33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever