Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları yapıldı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 37-19

Nilüfer Belediyespor-Göztepe: 38-27

Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Güneysuspor: 27-42

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-35

MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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