Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları yapıldı.
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Antalyaspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 37-19
Nilüfer Belediyespor-Göztepe: 38-27
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Güneysuspor: 27-42
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-35
MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan