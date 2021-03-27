Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftasında 5 maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftasında 5 maç yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 36-28

Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor: 31-31

Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 33-36

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 18-44

Yenimahalle Belediyespor- Görelespor: 41-35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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