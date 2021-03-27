Hentbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftasında 5 maç yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftasında 5 maç yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 36-28
Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor: 31-31
Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 33-36
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 18-44
Yenimahalle Belediyespor- Görelespor: 41-35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu