Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

06.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:44
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında 5 karşılaşma yapılırken, Erkekler Süper Lig'de 16. hafta oynanan tek maçla başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında 5 karşılaşma yapılırken, Erkekler Süper Lig'de 16. hafta oynanan tek maçla başladı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Sivas Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 35-30

Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor: 36-32

Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 28-25

Muratpaşa Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-16

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 17-24

Erkekler Süper Lig

Göztepe-Köyceğiz Belediyespor: 29-29

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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