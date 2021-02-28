Hentbol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hentbol: Toplu sonuç

28.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:02
Hentbol: Toplu sonuç

Kadınlar Süper Lig'de 16, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları tamamlandı.

Kadınlar Süper Lig'de 16, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28

Erkekler Süper Lig

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Spor Toto: 24-37

Güneysuspor-Göztepe: 33-26

Köyceğiz Belediyespor-Antalyaspor: 37-34

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 28-23

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hentbol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 21:02:29. #1.16#
title