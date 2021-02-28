Hentbol: Toplu sonuç
28.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:02
Kadınlar Süper Lig'de 16, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları tamamlandı.
Kadınlar Süper Lig'de 16, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28
Erkekler Süper Lig
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Spor Toto: 24-37
Güneysuspor-Göztepe: 33-26
Köyceğiz Belediyespor-Antalyaspor: 37-34
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 28-23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan