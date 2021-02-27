Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

27.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:56
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'de 15. haftaya tek maçla devam edildi.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'de 15. haftaya tek maçla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yenimahalle Belediyespor: 19-32

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 27-31

Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 41-26

Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor: 44-26

Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı ise ertelendi.

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 26-28

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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