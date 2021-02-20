Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Kadınlar Süper Lig:
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Sivas Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 25-27
Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 33-40
Anadolu Üniversitesi-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 38-23
Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-30
Ligde Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı ertelendi.
Erkekler Süper Lig:
Göztepe-Beykoz Belediyespor: 23-39
Beşiktaş Aygaz-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 37-21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar