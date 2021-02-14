Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

14.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:30
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta tek, Erkekler Süper Lig'de 13. hafta ise 3 maçla tamamlandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta tek, Erkekler Süper Lig'de 13. hafta ise 3 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 38-25

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 37-26

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Göztepe: 25-28

Güneysuspor-Antalyaspor: 32-27

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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