Hentbol: Toplu sonuç
14.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:30
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta tek, Erkekler Süper Lig'de 13. hafta ise 3 maçla tamamlandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta tek, Erkekler Süper Lig'de 13. hafta ise 3 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 38-25
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 37-26
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Göztepe: 25-28
Güneysuspor-Antalyaspor: 32-27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür