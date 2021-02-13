Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

13.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:28
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası tek maçla devam ederken, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası ise 2 müsabakayla başladı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası tek maçla devam ederken, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası ise 2 müsabakayla başladı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Spor Toto: 23-40

Kadınlar Süper Lig

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Konyaaltı Belediyespor: 17-33

Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 27-27

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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