Hentbol: Toplu sonuç
13.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:28
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası tek maçla devam ederken, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası ise 2 müsabakayla başladı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası tek maçla devam ederken, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası ise 2 müsabakayla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Spor Toto: 23-40
Kadınlar Süper Lig
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Konyaaltı Belediyespor: 17-33
Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 27-27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever