Hentbol: Toplu sonuç
06.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:37
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. hafta 2 maçla başlarken, Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası ise 2 müsabakayla sonlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. hafta 2 maçla başlarken, Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası ise 2 müsabakayla sonlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-29
Beşiktaş Aygaz-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 38-27
Kadınlar Süper Lig
Sivas Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 32-22
Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor: 35-40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul