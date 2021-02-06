Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

06.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:37
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. hafta 2 maçla başlarken, Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası ise 2 müsabakayla sonlandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. hafta 2 maçla başlarken, Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası ise 2 müsabakayla sonlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-29

Beşiktaş Aygaz-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 38-27

Kadınlar Süper Lig

Sivas Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 32-22

Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor: 35-40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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