Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 30-26
Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 26-28
Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-30
Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 35-26
Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 26-20
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 35-28
Kadınlar Süper Lig
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor: 19-34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan