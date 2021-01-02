Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

02.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:52
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 30-26

Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 26-28

Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-30

Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 35-26

Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 26-20

Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 35-28

Kadınlar Süper Lig

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor: 19-34

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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