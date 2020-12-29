Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

29.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:04
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 32-20 (11. hafta)

Yalıkavak-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15 (8. hafta)

Erkekler Süper Lig

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: 34-26

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:11:11. #1.15#
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