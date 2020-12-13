Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

13.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:52
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. haftadan bir erteleme müsabakası oynanırken, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. haftadan bir erteleme müsabakası oynanırken, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç yapıldı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Ligi

MYK Hentbol-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 31-21

Kadınlar Süper Ligi

Sivas Belediyespor-Yeni Mahalle Belediyespor: 21-38

Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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