Hentbol: Toplu sonuç
13.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:52
Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. haftadan bir erteleme müsabakası oynanırken, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç yapıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 6. haftadan bir erteleme müsabakası oynanırken, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç yapıldı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Ligi
MYK Hentbol-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 31-21
Kadınlar Süper Ligi
Sivas Belediyespor-Yeni Mahalle Belediyespor: 21-38
Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul