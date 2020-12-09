Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

09.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:50
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de birer erteleme maçı yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de birer erteleme maçı yapıldı.

Erkekler Süper Lig'de 5. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Spor Toto karşılaşması yapıldı. Ev sahibi ekip müsabakayı 23-21 kazandı.

Kadınlar Süper Lig'de ise koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 36-19 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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