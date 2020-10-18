Hentbol: Toplu sonuç
18.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:41
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasına 5 maç oynandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasına 5 maç oynandı.
Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Anadolu Üniversitesi: 24-32
Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 38-8
Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 43-23
Üsküdar Belediyespor-Sivas Belediyespor: 38-29
Yalıkavak-Muratpaşa Belediyespor: 30-23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er