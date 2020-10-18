Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

18.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:41
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasına 5 maç oynandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasına 5 maç oynandı.

Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Anadolu Üniversitesi: 24-32

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 38-8

Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 43-23

Üsküdar Belediyespor-Sivas Belediyespor: 38-29

Yalıkavak-Muratpaşa Belediyespor: 30-23

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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