Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

10.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:34
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Güneysu-Köyceğiz Belediyespor: 27-30

Beykoz Belediyespor-Göztepe: 32-28

İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz: 23-39

MYK Hentbol-Antalyaspor: 32-28

Kadınlar Süper Lig

Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 22-38

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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