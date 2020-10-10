Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Güneysu-Köyceğiz Belediyespor: 27-30

Beykoz Belediyespor-Göztepe: 32-28

İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz: 23-39

MYK Hentbol-Antalyaspor: 32-28

Kadınlar Süper Lig

Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 22-38

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu