Hentbol: Toplu sonuç
10.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:34
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 4 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 1 müsabaka yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Güneysu-Köyceğiz Belediyespor: 27-30
Beykoz Belediyespor-Göztepe: 32-28
İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz: 23-39
MYK Hentbol-Antalyaspor: 32-28
Kadınlar Süper Lig
Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 22-38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu