Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbol: Toplu sonuç

27.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:45
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası 4 maçla başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası 4 maçla başladı.

Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-35

Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor: 20-36

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak: 25-28

Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 29-40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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