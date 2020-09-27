Hentbol: Toplu sonuç
27.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:45
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası 4 maçla başladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası 4 maçla başladı.
Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-35
Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor: 20-36
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak: 25-28
Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 29-40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan