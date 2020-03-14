Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 3 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise aynı haftadan ertelenen 1 müsabaka yapıldı.
14.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:42
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 3 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise aynı haftadan ertelenen 1 müsabaka yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Güneysu-Nilüfer Belediyespor: 36-27
CIP Travel Antalyaspor-Spor Toto: 26-25
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-33
Kadınlar Süper Lig:
Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-25
Kaynak: AA