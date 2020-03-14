Hentbol: Toplu sonuç Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 3 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise aynı haftadan ertelenen 1 müsabaka yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 3 karşılaşma oynanırken, Kadınlar Süper Lig'de ise aynı haftadan ertelenen 1 müsabaka yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Güneysu-Nilüfer Belediyespor: 36-27

CIP Travel Antalyaspor-Spor Toto: 26-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-33

Kadınlar Süper Lig:

Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-25

Kaynak: AA