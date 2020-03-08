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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.

08.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:24
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor: 34-25

Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 35-37

Yalıkavak-Pazarspor: 45-29

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 29-33

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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