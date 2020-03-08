Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.
08.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:24
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor: 34-25
Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 35-37
Yalıkavak-Pazarspor: 45-29
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 29-33
Kaynak: AA