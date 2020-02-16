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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta 4 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta tek maçla devam etti.

16.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:26
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta 4 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta tek maçla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Muratpaşa Belediyespor-Pazarspor: 50-32

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak: 23-30

Mardin Büyükşehir Başak-Görele Belediyespor: 32-27

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-35

Erkekler Süper Lig

CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 38-25

Kaynak: AA
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