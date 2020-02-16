Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta 4 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta tek maçla devam etti.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta 4 maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta tek maçla devam etti.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Muratpaşa Belediyespor-Pazarspor: 50-32
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak: 23-30
Mardin Büyükşehir Başak-Görele Belediyespor: 32-27
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-35
Erkekler Süper Lig
CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 38-25