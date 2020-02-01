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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. haftaya tek maçla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta yapılan 4 müsabakayla tamamlandı.

01.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:54
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. haftaya tek maçla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta yapılan 4 müsabakayla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 22-26

Erkekler Süper Lig

Toto-Nilüfer Belediyespor: 29-26

Beykoz Belediyesi Gençlik-Güneysu: 30-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 19-33

Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 39-19

Kaynak: AA
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