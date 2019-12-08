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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynandı.

08.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:44
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-21

Erkekler Süper Lig

Nilüfer Belediyespor-Güneysu: 34-29

Toto-CIP Travel Antalyaspor: 25-22

Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-26

MYK Hentbol-Göztepe: 30-31

Kaynak: AA
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