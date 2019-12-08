Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynandı.
08.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:44
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-21
Erkekler Süper Lig
Nilüfer Belediyespor-Güneysu: 34-29
Spor Toto-CIP Travel Antalyaspor: 25-22
Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-26
MYK Hentbol-Göztepe: 30-31
Kaynak: AA
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