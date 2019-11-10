Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.

10.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:52
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 27-25

Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 36-19

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-31

CIP Travel Antalyaspor-Güneysu: 25-21

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 26-28

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.