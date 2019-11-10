Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edildi.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 27-25
Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 36-19
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-31
CIP Travel Antalyaspor-Güneysu: 25-21
Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 26-28