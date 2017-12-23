Hentbol: Toplu Sonuç
Erkekler Süper Lig'de ilk devre 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Erkekler Süper Lig'de ilk devre 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Kadınlar Süper Lig'e de 12. haftada oynanması gereken erteleme müsabakasıyla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 31-26
Serik Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 29-29
MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 28-24
Merzifon Belediyespor-Göztepe: 25-26
Kadınlar Süper Lig erteleme maçı
Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor: 26-37
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