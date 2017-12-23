Hentbol: Toplu Sonuç

Erkekler Süper Lig'de ilk devre 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Hentbol: Toplu Sonuç

Erkekler Süper Lig'de ilk devre 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Kadınlar Süper Lig'e de 12. haftada oynanması gereken erteleme müsabakasıyla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 31-26

Serik Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 29-29

MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 28-24

Merzifon Belediyespor-Göztepe: 25-26

Kadınlar Süper Lig erteleme maçı

Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor: 26-37

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