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Hentbol Takımlarımız Şampiyon Oldu...

Hentbol Takımlarımız Şampiyon Oldu...
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Üniversitemiz Kız ve Erkek Hentbol Takımları bu yıl mücadele ettikleri Üniversitelerarası Hentbol 2. liginde şampiyon oldular.

Üniversitemiz Kız ve Erkek Hentbol Takımları bu yıl mücadele ettikleri Üniversitelerarası Hentbol 2. liginde şampiyon oldular.

Kız ve Erkek Hentbol takımlarımız gelecek yıl Üniversitelerarası Hentbol 1. liginde mücadele edecekler.

Takımlarını şampiyon yapan sporcularımızı ve başta Doç. Dr. Kürşad Han Dönmez olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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