Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı.

01.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:06
Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, hentbol müsabakası için Ordu'dan Yozgat'a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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