Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
01.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:27
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)