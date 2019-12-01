Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)
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Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

01.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:27
Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)

'dan 'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı (1)
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