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Hentbol okul takımları grup maçları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hentbol okul takımları grup maçları başladı

Düzce'de 2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Kızlar ve Erkekler Hentbol grup müsabakaları başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Kızlar ve Erkekler Hentbol grup müsabakaları başladı. Takımlar, gruplarından çıkarak yarı finallere gidebilmek için sahada ter dökecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile gerçekleştirilen okul sporları hentbol grup müsabakaları 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı müsabakalarda takımlar yarı finallere kalmak için yarışacak. Yıldızlar Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde 6, erkeklerde ise 10 takım mücadele ediyor.

Yıldız kızlarda A Grubunda Kocaeli, Bolu, İstanbul B Grubunda Tekirdağ, Düzce, Kastamonu erkeklerde ise A Grubunda Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce B Grubunda Bursa, İstanbul, Karabük C Grubunda Bartın, Bolu ve Kastamonu mücadele ediyor. - DÜZCE

Hentbol okul takımları grup maçları başladı

Hentbol okul takımları grup maçları başladı

Hentbol okul takımları grup maçları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

milli eğitim bakanlığı, Hentbol, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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