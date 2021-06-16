Hentbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğu İçin Yolda!

Hentbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğu için Yolda!

Hentbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğu için Yolda! 18-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Hırvatistan/ Zagreb'te düzenlenecek 12. Avrupa İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası için Erkek Milli Takımımız bu sabah yola çıktı. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancımız tam. Erkek Hentbol Milli Takımımıza Avrupa Şampiyonluğu yolunda başarılar diliyorum. Yakup Ümit KİHTİR

Kaynak: Habermetre