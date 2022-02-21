SPOR Hentbol maçında tribün karıştı; Beşiktaş taraftarları salondan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Hentbol maçında tribün karıştı; Beşiktaş taraftarları salondan çıkarıldı

Engin ÖZMEN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Eskişehir Ormanspor'un evinde konuk ettiği Beşiktaş taraftarlarının tribünde uyarılara rağmen 'taşkınlık' çıkarması nedeniyle maç 2 kez dururken, çevik kuvvetin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı. Maç, yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlarken, bir taraftar gözaltına alındı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 16'ncı hafta karşılaşmasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş taraftarlarının 'taşkınlık' yapması nedeniyle maç 2 kez durdu. Yapılan uyarılara rağmen tribündeki koltukların kırıp salona atan ve karşı tribünlere pet şişe fırlatan Beşiktaş taraftarları için federasyon gözlemcisi maçtan çıkarılmasına karar verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı. Eskişehir Ormanspor taraftarları ise salonda kaldı. Maç, tribün olayları nedeniyle 3'üncü dakikada dururken, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başlatıldı.

BİR TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş taraftarları Porsuk Spor Salonu'ndan çıkarılarak polis ekipleri eşliğinde geldikleri otobüslere bindirildi ve şehirden ayrıldı. Polis ekiplerince 1 taraftar ise gözaltına alındı. Maçın ilk yarısını Beşiktaş, Ormanspor karşında 11-5 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 22-15 kazandı.