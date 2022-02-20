ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı - Haberler
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ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

AA, Emrah Yaşar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş'a 15-22 yenildi.

Eskişehir Ormanspor'un evinde konuk ettiği Beşiktaş taraftarlarının tribünde uyarılara rağmen taşkınlık çıkarması nedeniyle maç 2 kez dururken, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı.

Maç, yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlarken, bir taraftar gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

AA / Emrah Yaşar - Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi, Eskişehir, Beşiktaş, Polis, Spor, Güncel, Haberler

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