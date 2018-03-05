Hentbol: Küçükler Grup Şampiyonası

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçük Erkek ve Kızlar Hentbol Malatya Grup Şampiyonası sona erdi.

Battalgazi ve Yeşiltepe spor salonlarında düzenlenen maçlarda İstanbul, Sivas, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kayseri, Elazığ, Trabzon, Hatay, Adana, Erzincan, Batman ve Kahramanmaraş illerinden gelen okul takımları mücadele etti.

Şampiyonada kızlar kategorisinde mücadele Kayseri Sahra Galip Özsan Ortaokulu, Gaziantep Elifoğlu Ortaokulu ve Tunceli Hürriyet Ortaokulu yarı final grup müsabakalarına katılacak.

Erkeklerde ise Adana Sarıcam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Tunceli Cumhuriyet Ortaokulu ve Kahramanmaraş Zeki Karakız Ortaokulu yarı final müsabakalarında yer alacak.

Kızlar ve erkeklerde ilk üçe giren takımlara madalya ve başarı belgesi verildi.