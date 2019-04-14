Hentbol - Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik Maçının Ardından

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Ardeşen Gençlik'i 27-25 yenerek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Rize'de oynanan ilk maçı 29-28 kazanan Kastamonu Belediyespor, Kastamonu'daki rövanş maçında da rakibini 27-25 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibin maçı bırakmadığını belirtti.

Maç esnasında 6-7 farklı seri yakaladıklarını anlatan Günal, şöyle devam etti:

"Ama ondan sonra bir rehavet baş gösterince maç sanki krize girmiş gibi gözüktü. Finale çıktığımız için mutluyuz. Yeneriz yeniliriz bunlar önemli değil. Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı yurt içinde Kastamonu'yu yurt dışında Türkiye'yi temsil eden bir kulüp olmasına rağmen Kastamonu içinde bunun farkında olmayan bazı kimseler var. Umarım kendilerini düzeltirler. Hentbolun ciddi bir spor olduğunu Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün de bu şehri en üst düzeyde, en iyi şekilde temsil ettiğini hatırlarlar."

"Hedeflerimize bir adım daha yaklaştık"

Kastamonu Belediyespor Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise sezon başında kendilerine Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu hedefleri koyduklarını belirtti.

Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden İskenderoğlu, "Bu skorla ayrılmamız çok iyi oldu. Hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. İnşallah hem Türkiye lig şampiyonluğunu hem de Türkiye kupasını kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA