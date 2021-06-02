Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar"

Hentbol Kadınlarda Şampiyon 'Ankara Sağırlar'
Habermetre - Haberler | Toplum

Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar"Karabük 'te bugün sona eren İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Şampiyonluğu " ANKARA SAĞIRLAR SK. elde etti.

Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar "Karabük 'te bugün sona eren İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Şampiyonluğu " ANKARA SAĞIRLAR SK. elde etti. bugün yapılan müsabakalar sonundaBursa Yıldırım İ. E. SK : 13-12: Muğla Ortaca İ. E. SKAnkara Sağılar : 20 - 18 : Eskişehir İ. E. SKŞampiyona sonunda

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:25:48. #1.15#

title