Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar"
Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar"Karabük 'te bugün sona eren İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Şampiyonluğu " ANKARA SAĞIRLAR SK. elde etti.
Hentbol Kadınlarda Şampiyon "Ankara Sağırlar "Karabük 'te bugün sona eren İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Şampiyonluğu " ANKARA SAĞIRLAR SK. elde etti. bugün yapılan müsabakalar sonundaBursa Yıldırım İ. E. SK : 13-12: Muğla Ortaca İ. E. SKAnkara Sağılar : 20 - 18 : Eskişehir İ. E. SKŞampiyona sonunda
Kaynak: Habermetre